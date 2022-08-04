Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото

Это фото было сделано в сентябре 2017 года. На снимке на тот момент еще американская актриса Меган Маркл запечатлена во время открытия третьих Игр непокоренных в Торонто (Канада), которые основал принц Гарри.
В декабре того же года будущая герцогиня Сассекская была запечатлена в автомобиле вместе с принцем Гарри после посещения рождественского обеда в Букингемском дворце. Актриса была одета в бежевый гольф с черно-белыми узорами.
Спустя время Меган Маркл уже в статусе невесты принца Гарри появилась на публике в классическом брючном костюме, дополнив образ белой блузкой с бантом.
Вскоре невеста принца Гарри покорила поклонником новым образом, засветившись в черном блестящем платье. Свой образ она дополнивла бежевыми туфлями на шпильках.
19 мая 2018 года Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и получила титул Герцогини Сассекской.
Спустя два месяца после рождения первенца, в июле 2019 года жена принца Гарри вышла в свет в белой рубашке и бело-синей плиссированной юбке на резинке.
Компанию ей тогда составила герцогиня Кембриджская Кэтрин – супруга британского принца Уильяма, который является старшим братом принца Гарри.
Во время одного из последних появлений на публике в апреле 2022 года жена принца Гарри предпочла классическую комбинацию белого верха с черным низом.
Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживает в США. Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.