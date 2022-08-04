Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото

Это фото было сделано в сентябре 2017 года. На снимке на тот момент еще американская актриса Меган Маркл запечатлена во время открытия третьих Игр непокоренных в Торонто (Канада), которые основал принц Гарри.

Фото: ЕРА

В декабре того же года будущая герцогиня Сассекская была запечатлена в автомобиле вместе с принцем Гарри после посещения рождественского обеда в Букингемском дворце. Актриса была одета в бежевый гольф с черно-белыми узорами.

Фото: ЕРА

Спустя время Меган Маркл уже в статусе невесты принца Гарри появилась на публике в классическом брючном костюме, дополнив образ белой блузкой с бантом.

Фото: ЕРА

Вскоре невеста принца Гарри покорила поклонником новым образом, засветившись в черном блестящем платье. Свой образ она дополнивла бежевыми туфлями на шпильках.

Фото: ЕРА



19 мая 2018 года Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и получила титул Герцогини Сассекской.

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Спустя два месяца после рождения первенца, в июле 2019 года жена принца Гарри вышла в свет в белой рубашке и бело-синей плиссированной юбке на резинке.

Компанию ей тогда составила герцогиня Кембриджская Кэтрин – супруга британского принца Уильяма, который является старшим братом принца Гарри.

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Во время одного из последних появлений на публике в апреле 2022 года жена принца Гарри предпочла классическую комбинацию белого верха с черным низом.

Фото: ЕРА