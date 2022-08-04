Бульвар Шоубиз
 
05 августа, 2022
 
Новости

Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года, получив статус герцогини Сассекской
Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года, получив статус герцогини Сассекской
Фото: ЕРА

4 августа герцогине жене британского принца Гарри Меган исполнился 41 год. Интернет-издание "ГОРДОН" предлагает вспомнить, как менялся стиль жены принца Гарри за последние пять лет.

Это фото было сделано в сентябре 2017 года. На снимке на тот момент еще американская актриса Меган Маркл запечатлена во время открытия третьих Игр непокоренных в Торонто (Канада), которые основал принц Гарри. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

В декабре того же года будущая герцогиня Сассекская была запечатлена в автомобиле вместе с принцем Гарри после посещения рождественского обеда в Букингемском дворце. Актриса была одета в бежевый гольф с черно-белыми узорами.  

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Спустя время Меган Маркл уже в статусе невесты принца Гарри появилась на публике в классическом брючном костюме, дополнив образ белой блузкой с бантом. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Вскоре невеста принца Гарри покорила поклонником новым образом, засветившись в черном блестящем платье. Свой образ она дополнивла бежевыми туфлями на шпильках. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

19 мая 2018 года Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и получила титул Герцогини Сассекской. 

w_54347370_01
w_54347370_01

Спустя два месяца после рождения первенца, в июле 2019 года жена принца Гарри вышла в свет в белой рубашке и бело-синей плиссированной юбке на резинке. 

Компанию ей тогда составила герцогиня Кембриджская Кэтрин – супруга британского принца Уильяма, который является старшим братом принца Гарри. 

w_55335044_01
w_55335044_01

Во время одного из последних появлений на публике в апреле 2022 года жена принца Гарри предпочла классическую комбинацию белого верха с черным низом. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживает в США. Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Теги: принц Гарри, Меган Маркл, фото, герцогиня Сассекская Меган, стиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Весь украинский офис Amnesty International должен уволиться". Реакция украинцев на отчет, в котором обвиняют ВСУ
"Весь украинский офис Amnesty International должен уволиться". Реакция украинцев на отчет, в котором обвиняют ВСУ
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Шустер: Россией управляет картель, неонацистская смесь. Путин ничем не отличается от Пабло Эскобара
  Шустер: Россией управляет картель, неонацистская смесь. Путин ничем не отличается от Пабло Эскобара
Дмитрий ГОРДОН
  Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение
  Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
  "Повернись живим". Бурмака презентовала авторскую песню-молитву, посвященную украинским защитникам. Видео
  "Повернись живим". Бурмака презентовала авторскую песню-молитву, посвященную украинским защитникам. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 