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07 июня, 2022
 
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В сети показали фото годовалой дочери принца Гарри и его жены Меган, сделанные на празднике в честь ее дня рождения

Принц Гарри вместе с женой Меган воспитывают двоих детей
Принц Гарри вместе с женой Меган воспитывают двоих детей
Фото: alexilubomirski / Instagram

Британский фотограф нигерийского происхождения Мисан Гарриман 6 июня разместил в Twitter портретное фото годовалой дочери проживающего в США британского принца Гарри и его жены Меган.

Снимок был сделан фотографом во время празднования первого дня рождения Лилибет – 4 июня ей исполнился один год. На другом фото Лилибет запечатлена на руках у матери в компании гостей праздника.

"Это была такая честь отпраздновать первый день рождения Лилибет семьями",– подписал снимок Гарриман.

Издание Town & Country пишет, что празднование дня рождения Лилибет проходило в Frogmore Cottage в Виндзоре (Великобритания), куда накануне принц Гарри с женой Меган прибыли из США вместе с двумя детьми по случаю 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II

Известно, что принц Гарри и его жена Меган отпраздновали первый день рождения дочери в кругу близких друзей, заказав торт у того же кондитера, который готовил десерт по случаю их бракосочетания в 2018 году. 

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживает в США. Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, дети, принц Гарри, семья
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