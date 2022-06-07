В сети показали фото годовалой дочери принца Гарри и его жены Меган, сделанные на празднике в честь ее дня рождения

Снимок был сделан фотографом во время празднования первого дня рождения Лилибет – 4 июня ей исполнился один год. На другом фото Лилибет запечатлена на руках у матери в компании гостей праздника.
"Это была такая честь отпраздновать первый день рождения Лилибет семьями",– подписал снимок Гарриман.
Издание Town & Country пишет, что празднование дня рождения Лилибет проходило в Frogmore Cottage в Виндзоре (Великобритания), куда накануне принц Гарри с женой Меган прибыли из США вместе с двумя детьми по случаю 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II.
Известно, что принц Гарри и его жена Меган отпраздновали первый день рождения дочери в кругу близких друзей, заказав торт у того же кондитера, который готовил десерт по случаю их бракосочетания в 2018 году.
It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around * pic.twitter.com/bg3RY6MOEu— Misan Harriman (@misanharriman) June 6, 2022
Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживает в США. Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.