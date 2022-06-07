В сети показали фото годовалой дочери принца Гарри и его жены Меган, сделанные на празднике в честь ее дня рождения

Снимок был сделан фотографом во время празднования первого дня рождения Лилибет – 4 июня ей исполнился один год. На другом фото Лилибет запечатлена на руках у матери в компании гостей праздника.

"Это была такая честь отпраздновать первый день рождения Лилибет семьями",– подписал снимок Гарриман.

Издание Town & Country пишет, что празднование дня рождения Лилибет проходило в Frogmore Cottage в Виндзоре (Великобритания), куда накануне принц Гарри с женой Меган прибыли из США вместе с двумя детьми по случаю 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II.

Известно, что принц Гарри и его жена Меган отпраздновали первый день рождения дочери в кругу близких друзей, заказав торт у того же кондитера, который готовил десерт по случаю их бракосочетания в 2018 году.

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around * pic.twitter.com/bg3RY6MOEu — Misan Harriman (@misanharriman) June 6, 2022