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03 июня, 2022
 
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Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье

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Маркл посетила официальный прием
Маркл посетила официальный прием
Фото: EPA

Cупруга британского принца Гарри Меган Маркл вышла в свет в синем платье с оголенными плечами и белой шляпе с синим бантом. Фото разместили 2 июня на фан-странице Маркл в Twitter.

В таком образе Маркл появилась на приеме по случаю 70-летнего правления Елизаветы II.

"Принцесса детей. Когда вы можете очаровать детей, вы можете очаровать мир, и поэтому она в тренде 300 дней в году", – говорится в подписи к снимкам.

На фото запечатлено, как Маркл общается с принцессами Леной Тиндалл и Саванной Филиппс.

Контекст:

2 июня в Великобритании начались четырехдневные торжества по случаю 70-летия правления королевы Елизаветы II.

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

Принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Теги: платье, актриса, принцесса, Меган Маркл, декольте
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