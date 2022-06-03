Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье

В таком образе Маркл появилась на приеме по случаю 70-летнего правления Елизаветы II.

"Принцесса детей. Когда вы можете очаровать детей, вы можете очаровать мир, и поэтому она в тренде 300 дней в году", – говорится в подписи к снимкам.

На фото запечатлено, как Маркл общается с принцессами Леной Тиндалл и Саванной Филиппс.