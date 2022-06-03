Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье

В таком образе Маркл появилась на приеме по случаю 70-летнего правления Елизаветы II.
"Принцесса детей. Когда вы можете очаровать детей, вы можете очаровать мир, и поэтому она в тренде 300 дней в году", – говорится в подписи к снимкам.
На фото запечатлено, как Маркл общается с принцессами Леной Тиндалл и Саванной Филиппс.
The children's princess: when you can captivate kids, you can captivate the world and that's why she trends 300 days a year...#Meghan#MeghanMarkle#HarryandMeghan pic.twitter.com/3fbIQMA4fQ— Sandra Rappe (@DuchessMadam) June 2, 2022
2 июня в Великобритании начались четырехдневные торжества по случаю 70-летия правления королевы Елизаветы II.
Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
Принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.