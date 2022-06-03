В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара

Покойная проживала одна. На ее теле не было обнаружено признаков физического насилия. По предварительной информации, Галланио могла умереть от передозировки наркотиков. Окружение покойной не верит в это, утверждая, что она была противницей употребления алкоголя и наркотиков.
Ранее принцессе было отказано в опеке над тремя ее дочерьми из-за якобы проблем с алкоголем и депрессией.
Галланио родилась в Лос-Анджелесе (США), но имеет польские корни.
В 2004 году она вышла замуж за своего дядю – эмира Катара и бывшего министра – Абдельазиза бен Халифу Аль Тани. Была его третьей женой.
После развода трое дочерей покойной остались жить со своим отцом.