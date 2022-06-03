В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара

Покойная проживала одна. На ее теле не было обнаружено признаков физического насилия. По предварительной информации, Галланио могла умереть от передозировки наркотиков. Окружение покойной не верит в это, утверждая, что она была противницей употребления алкоголя и наркотиков.

Ранее принцессе было отказано в опеке над тремя ее дочерьми из-за якобы проблем с алкоголем и депрессией.