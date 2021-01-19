24-летний сын Стефани Сеймур скончался от передозировки наркотиками

Сын 52-летней американской супермодели Стефани Сеймур 24-летний Гарри Брант страдал от наркозависимости.

Сын 52-летней американской супермодели Стефани Сеймур 24-летний Гарри Брант 17 января был найден мертвым в своем доме. Об этом 18 января написало издание The New York Times со ссылкой на заявление его родственников.

Сообщается, что причиной его смерти стала передозировка наркотиками – сын Сеймур в течение нескольких лет боролся с зависимостью.

В обнародованном родственниками заявлении говорится, что Гарри Брант многого добился за 24 года жизни, но из-за "разрушительной болезни" уже никто не узнает, чего бы он мог достичь еще.

Гарри Брант родился 3 августа 1996 года. Его отец – американский миллиардер Питер Брант. У Сеймур и Бранта остались двое совместных детей – сын Питер (1993) и дочь Лили Маргарет (2004).

На страницу Бранта в Instagram подписано 119 тыс. фолловеров. Он принимал участие в модных показах и снимался для обложек глянцевых журналов.

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Подписчики Гарри Гранта выражают соболезнование в комментариях под его последним постом в микроблоге, опубликованном полторы недели назад.