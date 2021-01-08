Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ

Американский актер Deezer D снимался в американском сериале "Скорая помощь" в течение 15 лет, играя роль медбрата Малика Макграта. Накануне смерти актер не выходил на связь с близкими, пишет таблоид TMZ.

55-летний американский актер и рэпер Deezer D, сыгравший медбрата Малика Макграта в американском сериале "Скорая помощь", был найден мертвым 7 января в своей лос-анджелеской квартире. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на информацию, полученную от брата покойного.

Родственники актера предполагают, что он скончался из-за сердечного приступа, но официальная причина смерти еще неизвестна. Известно, что какое-то время он не выходил на связь.

По словам близких Deezer D, в 2009 году он перенес серьезную операцию на сердце.

Deezer D (настоящее имя – Дирон Томпсон) снялся в более чем 200 сериях американского телесериала "Скорая помощь", проработав в проекте с 1994-го по 2009 год.

Всего за время кинокарьеры он сыграл роли в 13 картинах. Актер также известен как мотивационный спикер и рэпер.