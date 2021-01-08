Бульвар Шоубиз
 
08 января, 2021
 
Новости

Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ

Американский актер Deezer D снимался в американском сериале "Скорая помощь" в течение 15 лет, играя роль медбрата Малика Макграта. Накануне смерти актер не выходил на связь с близкими, пишет таблоид TMZ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Deezer D умер в 55 лет
Deezer D умер в 55 лет
Фото: deezerd10 / Instagram

55-летний американский актер и рэпер Deezer D, сыгравший медбрата Малика Макграта в американском сериале "Скорая помощь", был найден мертвым 7 января в своей лос-анджелеской квартире. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на информацию, полученную от брата покойного.

Родственники актера предполагают, что он скончался из-за сердечного приступа, но официальная причина смерти еще неизвестна. Известно, что какое-то время он не выходил на связь.

По словам близких Deezer D, в 2009 году он перенес серьезную операцию на сердце.

https://www.facebook.com/TMZ/posts/10165397361040713

Deezer D (настоящее имя – Дирон Томпсон) снялся в более чем 200 сериях американского телесериала "Скорая помощь", проработав в проекте с 1994-го по 2009 год. 

Всего за время кинокарьеры он сыграл роли в 13 картинах. Актер также известен как мотивационный спикер и рэпер.

Теги: смерть, Лос-Анджелес, сериал, актер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Тодуров: Люди у власти здесь просто зарабатывают деньги. Они здесь не отдыхают, не лечатся. Их дети здесь не живут
  Тодуров: Люди у власти здесь просто зарабатывают деньги. Они здесь не отдыхают, не лечатся. Их дети здесь не живут
Алеся БАЦМАН
  Штурм под крики на русском "смелее!". Как сторонники Трампа захватили здание Конгресса в Вашингтоне. Главное
  Штурм под крики на русском "смелее!". Как сторонники Трампа захватили здание Конгресса в Вашингтоне. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Сооснователь "Квартета И" Барац: Мы настаивали, чтобы в конце "Дня выборов" была фраза, что даже такие выборы лучше, чем их отсутствие. Но мы не смогли это пролоббировать
  Сооснователь "Квартета И" Барац: Мы настаивали, чтобы в конце "Дня выборов" была фраза, что даже такие выборы лучше, чем их отсутствие. Но мы не смогли это пролоббировать
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
Врачи выписали заразившегося коронавирусом двухмесячного сына звезды фильмов о Гарри Поттере
Врачи выписали заразившегося коронавирусом двухмесячного сына звезды фильмов о Гарри Поттере
Ризатдинова рассказала, какие на самом деле отношения связывают ее с Мельником
Ризатдинова рассказала, какие на самом деле отношения связывают ее с Мельником
"Я бы не пустила туда своего ребенка". Собчак шокировала опасным путешествием с маленьким сыном на так называемые российские Мальдивы
"Я бы не пустила туда своего ребенка". Собчак шокировала опасным путешествием с маленьким сыном на так называемые российские Мальдивы
  "Я что – враг сама себе?" Мария Шукшина рассказала, почему не будет вакцинироваться от коронавируса
  "Я что – враг сама себе?" Мария Шукшина рассказала, почему не будет вакцинироваться от коронавируса
"Сломан один позвонок". Заявившая о переломе шеи младшая дочь Меладзе рассказала подробности случившегося
"Сломан один позвонок". Заявившая о переломе шеи младшая дочь Меладзе рассказала подробности случившегося
"Ощущение было, что я в Украине, но с пальмами". Клопотенко в Египте вместе с Джапаровой и Куковальской сварил борщ с финиками и лаймом
"Ощущение было, что я в Украине, но с пальмами". Клопотенко в Египте вместе с Джапаровой и Куковальской сварил борщ с финиками и лаймом
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
"Михаил, шнурки-то где?" Подписчики Орбакайте обсуждают обувь ее мужа
"Михаил, шнурки-то где?" Подписчики Орбакайте обсуждают обувь ее мужа
  Дикусар: Иногда мне хочется и омлет съесть, и быть отп...зженным
  Дикусар: Иногда мне хочется и омлет съесть, и быть отп...зженным
Булитко из "Дизель Шоу" показала себя в детстве, а маму – в молодости
Булитко из "Дизель Шоу" показала себя в детстве, а маму – в молодости
  "Джунгин, прости". Участник южнокорейской группы BTS всколыхнул Twitter, предав огласке смерть приемного ребенка в Южной Корее
  "Джунгин, прости". Участник южнокорейской группы BTS всколыхнул Twitter, предав огласке смерть приемного ребенка в Южной Корее
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS