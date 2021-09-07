Звезда "Прослушки" Майкл Уильямс найден мертвым в своей нью-йоркской квартире

Издание New York Post сообщает, что тело актера обнаружил его племянник.

Официальная причина смерти Уильямса не установлена, но издания New York Post и NBC 4 New York со ссылкой на источники в полиции утверждают, что актер мог скончаться из-за передозировки наркотиков.York.

Смерть актера расследуют сотрудники городской судебно-медицинской экспертизы, отмечает NBC 4 New York.