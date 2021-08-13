Скончался один из пострадавших в результате взрыва в автобусе в российском Воронеже

В результате взрыва пострадало 18 человек Фото: sledcom.ru

"Число жертв выросло до 18. Речь, конечно, о пострадавших. Из них умерла одна женщина", – написал он.

У пострадавшей, о которой сообщалось сразу после взрыва, были оторваны голени, женщина пребывала в крайне тяжелом состоянии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 238 (ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса РФ.