Во Львовской области автобус столкнулся с автомобилем, несколько человек пострадали

По информации правоохранителей, ДТП произошло на улице Драгоманова в городе Каменка-Бугская.

Водитель автомобиля Mazda, 44-летний житель Львова, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом "Эталон" сообщением "Стриганка – Львов". За рулем автобуса был 40-летний житель одного из сел Львовского района, рассказали в полиции.

Водителя автомобиля и пятерых пассажиров автобуса в возрасте от 37 до 68 лет с телесными повреждениями доставили в больницу, их диагнозы уточняются.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.