В Луганской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Девять человек травмированы

Авария прозошла недалеко от города Кременная Фото: depositphotos.com

Столкнулись легковой автомобиль Toyota Camry и микроавтобус Volkswagen.

"В результате ДТП девять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы", – сообщили в полиции.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).