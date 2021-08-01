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В Луганской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Девять человек травмированы

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Авария прозошла недалеко от города Кременная
Авария прозошла недалеко от города Кременная
Фото: depositphotos.com

1 августа недалеко от города Кременная Луганской области произошло ДТП. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба полиции Луганской области.

Столкнулись легковой автомобиль Toyota Camry и микроавтобус Volkswagen.

"В результате ДТП девять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы", – сообщили в полиции.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

https://www.facebook.com/policeLG/posts/1503393680006705

Теги: Украина, ДТП, Луганская область, Toyota, пострадавшие, Кременная, Volkswagen, травмы
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