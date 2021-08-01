В Черниговской области автомобиль врезался в жилой дом, погибли два человека – полиция

"Правоохранители установили, что во время столкновения в автомобиле находилось пять человек. За рулем легковушки была женщина 2003 года рождения. По предварительной информации, она не справилась с управлением и въехала в частный дом", – говорится в сообщении.

Он многочисленных травм умерли двое мужчин, которые находились в машине, а водитель и еще две женщины госпитализированы.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (повлекшее гибель нескольких лиц нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В комментариях под постом пользователи Facebook пишут, что в тот двор "уже не одна машина влетела".