Во Львове авто сбило водителя электросамоката, он в реанимации

Авария произошла 6 августа около 16.50.

"Водительница автомобиля BMW Х4, 38-летняя жительница Львова, наехала на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя. В результате ДТП водитель электросамоката получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет