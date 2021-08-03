В Турции разбился автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт. Есть жертвы

Четыре человека погибли в ДТП в Анталье Скриншот: mnews_world / Twitter

По данным дипломатов, ДТП произошло в районе Манавгата около 18.00. Автобус перевозил в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье.

"В результате аварии погибло три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра. Сотрудник Генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП", – говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash уточнил, что количество жертв возросло до четырех человек.