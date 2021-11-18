Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2021
 
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"Красотка". Актриса студии "Квартал 95" томно позировала на софе в турецком отеле

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Сопонару показала фото из Турции
Сопонару показала фото из Турции
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару в Instagram 18 ноября опубликовала фото в белом декольтированном платье.

В качестве локации она отметила один из турецких отелей.

Сопонару позировала в холле, томно приоткрыв рот и облокотившись на одну руку.

"Прекрасный образ", – отметил подписчик sergiokolach.

"Красотка", – написала bondarenko250708.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Теги: платье, студия Квартал 95, актриса, декольте, Ирина Сопонару
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