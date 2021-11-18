"Красотка". Актриса студии "Квартал 95" томно позировала на софе в турецком отеле

В качестве локации она отметила один из турецких отелей.
Сопонару позировала в холле, томно приоткрыв рот и облокотившись на одну руку.
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"Прекрасный образ", – отметил подписчик sergiokolach.
"Красотка", – написала bondarenko250708.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.