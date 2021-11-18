"Красотка". Актриса студии "Квартал 95" томно позировала на софе в турецком отеле

В качестве локации она отметила один из турецких отелей.

Сопонару позировала в холле, томно приоткрыв рот и облокотившись на одну руку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Прекрасный образ", – отметил подписчик sergiokolach.

"Красотка", – написала bondarenko250708.