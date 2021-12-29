Модель Крисси Тейген показала, как выглядят ее брови после пересадки

"Добро пожаловать, новые волосы на бровях", – подписала она публикацию.

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Контекст:

Крисси Тейген родилась 30 ноября 1985 в Дельте (штат Юта, США). Как модель она дебютировала в ежегодном издании Sports Illustrated Swimsuit Issue.

20 ноября в клинике пластической хирургии Diamond Face в Беверли-Хиллз модели провели операцию по пересадке бровей. Фото Тейген после пересадки было опубликовано на странице доктора Джейсона Даймонда в Instagram.

Тейген и Ледженд поженились 14 сентября 2013 года. У пары есть дочь Луна Симона Стивенс, родившаяся 14 апреля 2016 года. Второго ребенка Тейген родила 16 мая 2018 года. Дети были зачаты с помощью ЭКО.

1 октября 2020 года Тейген сообщила, что их третий ребенок не выжил во время родов.