Модель Полканова спустя месяц после родов показала лицо дочери

Украинская модель, лицо Gucci Марина Полканова, которая в июле впервые стала мамой, поделилась в сети совместным снимком с новорожденной дочерью.

Украинская модель Марина Полканова 19 августа на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе с новорожденной дочерью.

"Сделано мной. Один месяц настоящего счастья и чистой любви с моей маленькой тыковкой", – на английском языке подписала снимок модель.

"Прелесть прелестная", – отреагировали фолловеры на публикацию.

Марина Полканова в 2017 году стала лицом линейки губных помад от Gucci Sheer Lipstick Collection. Модель также сотрудничала с такими брендами, как Valentino, Giambattista Valli, Nina Ricci, Rochas и Salvatore Ferragamo.

В 2019 году Полканова стала лицом украинского бренда Ruslan Baginskiy.

В середине июня модель сообщила, что ждет ребенка, а спустя месяц призналась, что родила дочь.