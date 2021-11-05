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05 ноября, 2021
 
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"Мой мальчик. Моя сила". Бессонова впервые показала годовалого сына

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У Бессоновой и Момота в ноябре 2020 года родился сын
У Бессоновой и Момота в ноябре 2020 года родился сын
Фото: annabessonova / Instagram

Двукратная призерка Олимпийских игр, украинская гимнастка Анна Бессонова 5 ноября в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлен ее годовалый сын. Она посвятила публикацию дню его рождения.

"Нам сегодня один год. Как-то очень быстро летит время. Мой мальчик. Моя сила", – подписала фото спортсменка.

Ранее Бессонова не публиковала снимков ребенка – единственную его фотографию спортсменка разместила на следующий день после родов.

Контекст:

Анна Бессонова – абсолютная чемпионка мира 2007 года, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике.

Отец ребенка – фитнес-тренер Дмитрий Момот. Он предложил Бессоновой стать его женой еще в декабре 2017 года. Об этом спортсменка рассказывала весной 2020-го. Узаконили ли они отношения, Бессонова не сообщала.

Теги: спорт, дети, семья, Анна Бессонова
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