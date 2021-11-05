"Мой мальчик. Моя сила". Бессонова впервые показала годовалого сына

"Нам сегодня один год. Как-то очень быстро летит время. Мой мальчик. Моя сила", – подписала фото спортсменка.
Ранее Бессонова не публиковала снимков ребенка – единственную его фотографию спортсменка разместила на следующий день после родов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Анна Бессонова – абсолютная чемпионка мира 2007 года, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике.
Отец ребенка – фитнес-тренер Дмитрий Момот. Он предложил Бессоновой стать его женой еще в декабре 2017 года. Об этом спортсменка рассказывала весной 2020-го. Узаконили ли они отношения, Бессонова не сообщала.