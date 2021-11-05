"Мой мальчик. Моя сила". Бессонова впервые показала годовалого сына

У Бессоновой и Момота в ноябре 2020 года родился сын Фото: annabessonova / Instagram

"Нам сегодня один год. Как-то очень быстро летит время. Мой мальчик. Моя сила", – подписала фото спортсменка.

Ранее Бессонова не публиковала снимков ребенка – единственную его фотографию спортсменка разместила на следующий день после родов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bezsonova Ganna (@annabessonova)