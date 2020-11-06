36-летняя Бессонова родила первенца и показала первое фото с ним

Двукратная призерка Олимпийских игр, 36-летняя украинская гимнастка Анна Бессонова родила первенца. Об этом она сообщила в Instagram.
"+1. Мальчик", – написала она и назвала дату появления на свет своего сына – 4 ноября.
Спортсменка показала фото детской ноги, которую держит в руках.
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Анна Бессонова родилась 29 июля 1984 года в Киеве. Она выступала в индивидуальном первенстве. Бессонова тренировалась в Киеве в школе Дерюгиных.
Отец ребенка – фитнес-тренер Дмитрий Момот. Он предложил Бессоновой стать его женой еще в декабре 2017 года. Об этом спортсменка рассказывала весной 2020-го. Узаконили ли они отношения, Бессонова не сообщала. 6 июля она поделилась совместным снимком с Момотом по случаю его дня рождения.
"Я люблю тебя. Дальше будет", – отмечала она.
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С Днём рождения мой * @dimich_wnfit Ты моя батарейка * L * VE YOU Далi буде *