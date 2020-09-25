Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова), которая 23 сентября стала мамой во второй раз, разместила в сети ролик, снятый в первые минуты жизни ее дочери.

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 25 сентября разместила в сети ролик, на котором запечатлен ее супруг режиссер Алексей Бондарь с новорожденной дочерью на руках.

Укачивая ребенка на руках, Бондарь едва слышно напевает ей песню.

"Только не говорите мужу, что я выложила это видео. Папа поет доченьке в первые минуты ее жизни песню, посвященную ей", – подписала ролик артистка.

Тарабарова и Бондарь поженились осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.

23 сентября 2020 года у пары родилась дочь. Певица сообщила, что посвятила ей песню "Сонечко".