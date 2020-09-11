Alyosha позировала в парке во время прогулки с дочерью

Украинская певица Alyosha, которая 15 августа в третий раз стала мамой, поделилась снимком, сделанным во время прогулки с новорожденной дочерью.

Украинская певица Alyosha 10 сентября на своей странице в Instagram разместила снимок, сделанный во время прогулки в парке с новорожденной дочерью Марией.

На фото певица запечатлена с коляской светло-розового цвета. Артистка выбрала для прогулки наряд черного цвета, белые кроссовки и светло-коричневый кардиган.

"Пока тепленько, папа своих девочек выгуливает", – написала артистка.

Alyosha замужем за фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Пара оформила отношения 9 июля 2013 года.

15 августа Alyosha родила дочь Марию. Она – третий ребенок в семье артистов. Старший сын певицы Роман появился на свет в 2013 году, средний ребенок Марк – в 2015-м.

По словам артистки, дочка похожа на папу. В эфире передачи "Утро с Украиной" на канале "Украина" многодетная певица рассказала, что позволяет себе спокойно допить чай и только потом идет успокаивать Марию.