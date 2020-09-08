Alyosha: Даже когда дочь плачет, я спокойно пью чай

Украинская певица Alyosha рассказала, как справляется с родительскими обязанностями в статусе многодетной матери.

Украинская певица Alyosha, которая в третий раз стала мамой, заявила в эфире передачи "Утро с Украиной" на канале "Украина", что позволяет себе спокойно допить чай и только потом идет успокаивать новорожденную дочь, если она заплакала. Интервью с артисткой обнародовано на странице передачи в Instagram.

По словам певицы, ее новорожденная дочь по сравнению со старшими сыновьями ведет себя намного спокойнее и дает родителям поспать.

"Мы только немножко не досыпаем", – сообщила певица.

Alyosha подчеркнула, что новорожденная дочь может прекратить плакать только у нее на руках, хотя супруг певицы фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя также предпринимает попытки успокоит дочь.

"Но Мария все чувствует, и пока что ей нужна именно мама. Тарас пока не может ее так успокоить, насколько это мне нужно. Но даже когда она плачет, я спокойно пью чай", – поделилась опытом певица.

Она призналась, что только допив чай, идет к плачущей дочери.

15 августа Alyosha родила дочь. Девочке дали имя Мария. Она – третий ребенок в семье артистов. Старший сын певицы Роман появился на свет в 2013 году, средний ребенок Марк – в 2015-м.

28 апреля Alyosha и Тополя рассказали, что вскоре станут многодетными родителями.