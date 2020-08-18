Alyosha показала фото выписки из роддома

Украинская певица Alyosha на своей странице в Instagram опубликовала снимок, сделанный в день выписки из роддома. Она запечатлена с новорожденной дочерью Марией на руках в окружении супруга, фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи, сыновей Романа и Марка, родителей и свекров.
"Мы благодарим всех за замечательные поздравления! Нам невероятно приятно, что у нас так много друзей и просто людей, которые искренне радуются вместе с нами простому человеческому счастью! Мы так же желаем вам всем счастья! Большой любви и много настоящих друзей! И, конечно, спасибо тем, кто непосредственно был рядом и делал все для успешного появления нашей Марии среди нас", – написала Alyosha.
Она поблагодарила сотрудников Киевского городского роддома №3, в котором проходили роды.
"Прекрасный роддом №3 (и цифра такая меткая), да еще и на улице Кучера, как моя девичья фамилия. Все совпало!" – отметила певица.
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Ми дякуємо всім всім за чудові привітання! Нам неи * мовірно приємно, що у нас так багато друзів і просто людеи * , які щиро радіють разом з нами простому людському щастю! Ми так само бажаємо вам усім щастя! Великого кохання і багато справжніх друзів! І звісно, дякуємо тим, хто безпосередньо був поруч і робив все, задля успішноі * появи нашоі * Марі серед нас. Прекраснии * пологовии * будинок * 3 ( і цифра така влучна))) і ще и * на вулиці Кучера, як моє дівоче прізвище) все збіглося! Дякую завідуючіи * відділення Людмилі Василівні та всім сестричкам і помічницям, Борису Анатоліи * овичу і и * ого дружині за гарну підготовку! З вами було спокіи * но і впевнено! А нашим батькам тепер і радісно і боязно))))) Та ми ж профі в цьому, правда? Впораємося:) Дякую, що поруч *
Мария – третий ребенок в семье Alyosha (Алена Тополя) и Тополи. Она родилась 15 августа. Старший сын Роман появился на свет в 2013 году, средний ребенок Марк – в 2015-м. 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями.