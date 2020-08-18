Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2020
 
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Alyosha показала фото выписки из роддома

Украинская певица Alyosha рассказала, что рожала в Киевском городском роддоме №3 и поделилась семейным фото, на котором запечатлена с новорожденной дочерью Марией на руках.

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Alyosha: Мы благодарим всех за замечательные поздравления! Нам невероятно приятно, что у нас так много друзей и просто людей, которые искренне радуются вместе с нами простому человеческому счастью!
Alyosha: Мы благодарим всех за замечательные поздравления! Нам невероятно приятно, что у нас так много друзей и просто людей, которые искренне радуются вместе с нами простому человеческому счастью! 
Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha на своей странице в Instagram опубликовала снимок, сделанный в день выписки из роддома. Она запечатлена с новорожденной дочерью Марией на руках в окружении супруга, фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи, сыновей Романа и Марка, родителей и свекров.  

"Мы благодарим всех за замечательные поздравления! Нам невероятно приятно, что у нас так много друзей и просто людей, которые искренне радуются вместе с нами простому человеческому счастью! Мы так же желаем вам всем счастья! Большой любви и много настоящих друзей! И, конечно, спасибо тем, кто непосредственно был рядом и делал все для успешного появления нашей Марии среди нас", – написала Alyosha.

Она поблагодарила сотрудников Киевского городского роддома №3, в котором проходили роды.

"Прекрасный роддом №3 (и цифра такая меткая), да еще и на улице Кучера, как моя девичья фамилия. Все совпало!" – отметила певица.

Мария – третий ребенок в семье Alyosha (Алена Тополя) и Тополи. Она родилась 15 августа. Старший сын Роман появился на свет в 2013 году, средний ребенок Марк – в 2015-м. 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями.

Теги: роддом, Alyosha, Тарас Тополя, ребенок, роды
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