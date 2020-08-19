  "Сбылась моя мечта, ребенок похож на отца". Alyosha рассказала о новорожденной дочери

Украинская певица Alyosha призналась, что ее новорожденная дочь – "вся папина".

Alyosha: Все хорошо, думала, будет сложнее Фото: alyoshasinger / Instagram

Певица Alyosha, которая 15 августа в третий раз стала мамой, призналась, что ее новорожденная дочь похожа на своего отца – фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополю. Об этом она рассказала 19 августа в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Сбылась моя мечта – ребенок похож на отца. Она темноволосая, у нее темные глаза, ямочка на подбородке – она вся папина", – заявила Alyosha.

По словам певицы, накануне рождения дочери она думала, что ей будет сложно с тремя детьми, но все оказалось иначе.

"Все хорошо, думала, будет сложнее. Девочка у нас очень спокойная. Иногда дает поспать", – пошутила певица.

В свою очередь супруг певицы Тополя признался, что еще не окончательно осознал свой новый статус многодетного отца.

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Мария – третий ребенок в семье Alyosha (Алены Тополи) и Тополи. Она родилась 15 августа. Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями.