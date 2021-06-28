Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2021
 
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"Мой неокрепший пропитый ум не понимал, кого встретил". После признания в изменах Бабкин засыпал жену комплиментами

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Сергей Бабкин жене Снежане: Ты моя жизненная необходимость, мой кислород
Сергей Бабкин – жене Снежане: Ты – моя жизненная необходимость, мой кислород
Фото: babkin_official / Instagram

Украинский певец Сергей Бабкин выложил в своем Instagram-аккаунте очень длинный пост, в котором подвел итог резонансному интервью, вышедшему накануне в программе "Світське життя" на канале "1+1".

В интервью Бабкин признался в многочисленных изменах в первые три года семейной жизни с супругой Снежаной. По словам 42-летнего музыканта, изменял он не с поклонницами, а с проститутками, которым платил за секс-услуги от $50 до $500.

По словам Бабкина, тот период жизни, произошедший 10 лет назад, очень сильно повлиял на всех членов его семьи и него самого.

"Снежане он помог перебороть свой страх, избавиться от комплексов, связанных с отношением мужчин, принять папу. И трансформировать их в совершенно новые взгляды, ощущения, мысли, чувства, осознания", – написал Бабкин в Instagram.

Что касается его самого, то пережитое помогло артисту повзрослеть и совсем по-другому взглянуть на жену.

"Мне этот момент очень сильно дал по башке и включил меня. Дал понять, что детство давным-давно прошло и я уже далеко не юноша. Дал перейти на следующую ступень развития. Этап зрелого мужчины. Ведь мой еще неокрепший пропитый ум в 29 лет не понимал, кого я встретил на своем пути. Кого Вселенная ко мне подвела и вложила руку в мою ладонь, заглянув мне в глаза", – признался Бабкин.

Музыкант поблагодарил супругу за то, что 13 лет назад появилась в его жизни, и назвал себя счастливым человеком.

"Она просто появилась, и тем самым перевернула все с головы на ноги. Отпала вся грязь и пыль прошлого. А потом потихоньку стала открывать мои глаза на все происходящее вокруг. И обращать мой взгляд внутрь себя. И я увидел, что впереди предстоит огромная работа. Наш совместный труд и его спелые и сочные плоды. Обожаю тебя, ангел мой. Ты – моя жизненная необходимость. Мой кислород, душа и стимул к развитию. Я счастливый человек, потому что ты рядом со мной", – резюмировал Бабкин и приложил к посту портрет жены.

Контекст:

Сергей Бабкин родился 7 ноября 1978 года в Харькове. Он основатель группы 5’Nizza, но сейчас преимущественно выступает сольно. Является тренером вокального шоу "Голос країни" на канале "1+1".

Со своей супругой Бабкин познакомился в 2007 году, спустя два года они поженились. Пара воспитывает троих детей: дочь Веселину (2010) и сыновей Артура (сын Снежаны от первого брака, 2006) и Елисея (2019). Также у Бабкина есть сын от первого брака Илья (2005).

Теги: проституция, шоу-бизнес, семья, Сергей Бабкин, признание, Снежана Бабкина, измена, жена
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