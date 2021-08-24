"Мы семья военных". Нардеп Верещук рассказала, как они с мужем-полковником распределяют домашние обязанности

Верещук о своей семье: У нас паритет Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Я априори слабее своего мужа. Он военный, полковник, мы семья военных, и у нас паритет и никаких гендерных неравенств. Нет такого, что ты варишь борщ или ты занимаешься домашним хозяйством. Нет. Кто пришел домой первым, тот и убирает, тот и готовит ужин", – рассказала она.

По словам Верещук, с ними также живет ее сын от предыдущих отношений Олег и сын ее мужа Петр.

"Есть ли у детей мама? Иногда они говорят, что чаще видят меня по телевидению. Но то, что я могу им дать, – это собственный пример. Мой и мужа. Смотрите, как [делаем] мы, и пытайтесь нас превзойти", – отметила она.