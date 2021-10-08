Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2021
 
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"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот

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Ани Лорак: Раздетая на твоих фотографиях. Только бы мы были счастливы
Ани Лорак: Раздетая на твоих фотографиях. Только бы мы были счастливы
Фото: anilorak / Instagram

Отдыхающая в Дубае (ОАЭ) украинская певица Ани Лорак 8 октября разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена на крыше небоскреба.

На заглавном фото певица позирует в белой широкой рубашке, застегнутой на несколько пуговиц. При этом артистка оставила верхние пуговицы расстегнутыми, оголив плечо и грудь. 

"Раздетая на твоих фотографиях. Только бы мы были счастливы. Какие песни ждете в альбоме больше всего?" – подписала фото артистка.

"В мужской рубашке, ага", – отреагировали ее поклонники.

"Красивая такая, как цветочек", – прокомментировали фото фолловеры.

"Каролиночка, мы уже в ожидании чуда. Какая же вы красотка", – написали ее подписчики.

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В последнее время Ани Лорак живет и работает в России. Летом 2021 года артистка выступила в Одессе, после чего отправилась на фестиваль в Сочи (Россия).

В октябре 2021 года артистка рассказала, что в 2014 году сама решила прекратить выступать в Украине.

"Я почувствовала, что есть заказ политический. Есть приказ от определенных лиц. А принимать участие в какой-то игре у меня нет времени. Поэтому когда заказчики немножко отошли в сторону, насколько я понимаю, появилась возможность дать концерты", – заявила исполнительница.

Теги: Дубай, Ани Лорак, певица, отдых
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