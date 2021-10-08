"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот

Ани Лорак: Раздетая на твоих фотографиях. Только бы мы были счастливы Фото: anilorak / Instagram

На заглавном фото певица позирует в белой широкой рубашке, застегнутой на несколько пуговиц. При этом артистка оставила верхние пуговицы расстегнутыми, оголив плечо и грудь.

"Раздетая на твоих фотографиях. Только бы мы были счастливы. Какие песни ждете в альбоме больше всего?" – подписала фото артистка.

"В мужской рубашке, ага", – отреагировали ее поклонники.

"Красивая такая, как цветочек", – прокомментировали фото фолловеры.

"Каролиночка, мы уже в ожидании чуда. Какая же вы красотка", – написали ее подписчики.

View this post on Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)