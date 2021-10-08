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08 октября, 2021
 
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"В уголке стоит зависть". Ани Лорак рассказала о женщине, которая поставила под угрозу ее карьеру в Украине

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Ани Лорак: Когда заказчики немножко отошли в сторону, насколько я понимаю, появилась возможность дать концерты
Ани Лорак: Когда заказчики немножко отошли в сторону, насколько я понимаю, появилась возможность дать концерты
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ 43-летняя украинская певица Ани Лорак 8 октября в интервью программе "ЖВЛ" на канале "1+1" заявила, что сама отказалась от концертов в Украине после 2014 года.

"Я остановилась давать концерты, потому что я почувствовала, что есть заказ политический. Есть приказ от определенных лиц. А принимать участие в какой-то игре у меня нет времени. Поэтому, когда заказчики немножко отошли в сторону, насколько я понимаю, появилась возможность дать концерты", – заявила исполнительница.

По словам Ани Лорак, она может только догадываться, кто ставил ей палки в колеса.

"Где-то в уголке стоит зависть. Не мальчик, потому что мальчикам я нравлюсь. Девочки! Мне так интуитивно кажется. Девочка говорит: "Я так же хочу". Кто-то постоянно хочет что-то об Ани Лорак написать. Какую-то такую информацию. Наверное, есть какие-то интересы", – отметила Лорак.

Она добавила, что до сих пор чувствует обиду из-за того, что никто из украинских артистов, политиков или бизнесменов ее не поддержал. 

"Этот пример, пожалуй, моя история, будет когда-то изучаться. Потому что я первый человек, пострадавший в таких непростых отношениях. Первой удар приняла я. А потом были другие исполнители. А потом начались ситуации – двойные стандарты", – заявила она.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года. 

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

24 сентября 2021 года певица выпустила клип на песню "Бачила". Эта композиция стала первой украиноязычной в ее репертуаре за последние 14 лет.

Теги: Украина, концерт, Ани Лорак, политика, женщины, певица
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