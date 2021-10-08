"В уголке стоит зависть". Ани Лорак рассказала о женщине, которая поставила под угрозу ее карьеру в Украине

Ани Лорак: Когда заказчики немножко отошли в сторону, насколько я понимаю, появилась возможность дать концерты Фото: anilorak / Instagram

"Я остановилась давать концерты, потому что я почувствовала, что есть заказ политический. Есть приказ от определенных лиц. А принимать участие в какой-то игре у меня нет времени. Поэтому, когда заказчики немножко отошли в сторону, насколько я понимаю, появилась возможность дать концерты", – заявила исполнительница.

По словам Ани Лорак, она может только догадываться, кто ставил ей палки в колеса.

"Где-то в уголке стоит зависть. Не мальчик, потому что мальчикам я нравлюсь. Девочки! Мне так интуитивно кажется. Девочка говорит: "Я так же хочу". Кто-то постоянно хочет что-то об Ани Лорак написать. Какую-то такую информацию. Наверное, есть какие-то интересы", – отметила Лорак.

Она добавила, что до сих пор чувствует обиду из-за того, что никто из украинских артистов, политиков или бизнесменов ее не поддержал.

"Этот пример, пожалуй, моя история, будет когда-то изучаться. Потому что я первый человек, пострадавший в таких непростых отношениях. Первой удар приняла я. А потом были другие исполнители. А потом начались ситуации – двойные стандарты", – заявила она.