"Несомненная красота". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в спортивном образе

Она указала геолокацию – Стамбул.
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"Красивая женщина", – прокомментировал подписчик mansoorhakim7192.
"Несомненная красота", – заявила mahnurfatma.
Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.
Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).