"Несомненная красота". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в спортивном образе

Она указала геолокацию – Стамбул.

"Красивая женщина", – прокомментировал подписчик mansoorhakim7192.

"Несомненная красота", – заявила mahnurfatma.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).