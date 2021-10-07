"Сногсшибательная, неотразимая красота". Актриса студии "Квартал 95" снялась в бикини во время купания

"Я чувствую себя маленькой, но звезды на расстоянии – такие же", – написала она.
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"А вы, Иришка, и есть звезда небосвода и морей! А чувствовать себя маленькой – это незабываемое ощущение! Иришка, вы отличная девушка, хоть куда! Сногсшибательная, неотразимая красота!" – заявил подписчик 15_roman.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.