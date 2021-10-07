"Сногсшибательная, неотразимая красота". Актриса студии "Квартал 95" снялась в бикини во время купания

Сопонару: Я чувствую себя маленькой, но звезды на расстоянии – такие же Фото: irinasoponaru / Instagram

"Я чувствую себя маленькой, но звезды на расстоянии – такие же", – написала она.

View this post on Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"А вы, Иришка, и есть звезда небосвода и морей! А чувствовать себя маленькой – это незабываемое ощущение! Иришка, вы отличная девушка, хоть куда! Сногсшибательная, неотразимая красота!" – заявил подписчик 15_roman.