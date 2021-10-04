Бульвар Шоубиз
 
04 октября, 2021
 
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"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой

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Лопес: Флюиды большого города
Лопес: Флюиды большого города
Фото: jlo / Instagram

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес 1 октября опубликовала в Instagram ролик, для которого позировала в спортивном костюме и шубе.

"Флюиды большого города", – написала она.

Певица присела перед камерой, широко разведя ноги в стороны.

"Это сексапильно для меня", – прокомментировал подписчик khedry.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши". В конце 2021 года выйдет фильм "Выходи за меня замуж" с Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица, ноги
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