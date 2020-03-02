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02 марта, 2020
 
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Лопес призналась, что проходила курс психотерапии после развода

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, что тяжело пережила развод с певцом Марком Энтони.

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Лопес: Я много молилась и научилась медитировать
Лопес: Я много молилась и научилась медитировать
Фото: jlo / Instagram

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в разговоре с телеведущей Опрой Уинфри в рамках тура последней 2020 Vision: Your Life in Focus Tour призналась, что долго отходила после развода с певцом Марком Энтони. Об этом сообщается на официальном сайте Уинфри.

"Мне пришлось пересмотреть всю свою жизнь. Я долго ждала, чтобы у меня появились дети, и я никогда не планировала, что они будут жить отдельно от отца. Я боялась, что не смогу дать детям все, что им нужно, и просто была в тупике", – рассказала Лопес.

Она призналась, что обратилась за помощью к психоаналитику.

"Я проходила терапию. Много молилась и научилась медитировать. Я прочитала много книг Луизы Хей. И даже встретилась с ней. Я окружила себя людьми, которые старше и мудрее, чем я, которые могли мне помочь. И эта помощь оказалась бесценной", – рассказала Лопес.

Она отметила, что сейчас в отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом не спешит оформлять брак.

"Когда мы обручились, я подумала: мы собираемся пожениться через пару месяцев?! Твой старый образ мышления возвращается назад вместе со всей этой безнадежной романтической ерундой, по которой я выходила замуж трижды. Он сказал:" Что бы ты ни хотела сделать, мы можем это обсудить". Я ответила:"Но если мы собираемся жить вместе до конца наших дней, то к чему спешка?" – объяснила она.

С Марком Энтони Лопес жила в браке с 2004 по 2011 годы. От этих отношений у них есть дети – 12-летние Эмми и Макс.

Роман Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса начался в 2017 году.

Теги: Дженнифер Лопес
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