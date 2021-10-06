"Очень красивая женщина". Ребрик оголила декольте

"Представила новый сезон "Утра с Украиной" на канале "Украина". Планы грандиозные! Поэтому просто просыпайтесь с нами в 6.29 по будням, а команда "Утра" сделает все возможное, чтобы ваше утро начиналось с улыбки", – написала она.

View this post on Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Вы очень красивая женщина", – прокомментировала подписчица missisnizhnikova.