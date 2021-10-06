"Очень красивая женщина". Ребрик оголила декольте

"Представила новый сезон "Утра с Украиной" на канале "Украина". Планы грандиозные! Поэтому просто просыпайтесь с нами в 6.29 по будням, а команда "Утра" сделает все возможное, чтобы ваше утро начиналось с улыбки", – написала она.
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"Вы очень красивая женщина", – прокомментировала подписчица missisnizhnikova.
Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В том же году стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".