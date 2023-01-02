На фронте погиб режиссер монтажа Виктор Онисько

"Ты должен монтировать кино, но вместо этого "монтировал" военную реальность в качестве ротного. Два раза на нуле – Херсонская область и Донбасс. Без всякой возможности на свидание. Ты очень устал, но берег своих побратимов. Ты переживал за каждую потерю, – написала она. – От тебя у меня осталась только девятилетняя девочка с твоими серыми глазами. Благодаря тебе у нее было фантастическое детство с мотоциклами, велосипедами, палатками, лыжами, музыкой, балканскими горами и берлинскими концертами. И когда я сутки захлебывалась от слез, она гладила меня по голове и говорила, что папа боролся за нашу свободу. Наша с тобой маленькая взрослая. Одна из тысяч невинных детей, чьих родителей убила проклятая русня".

Контекст: Онисько работал над многими украинскими сериалами, включая "Кава з кардамоном", "Захар Беркут".