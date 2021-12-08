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08 декабря, 2021
 
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На съемной квартире найдена мертвой 23-летняя звезда шоу America's Got Talent Скилир Хикс

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Хикс стала знаменитой после участия в шоу America's Got Talent
Хикс стала знаменитой после участия в шоу America's Got Talent
Фото: skilyrhicks / Instagram

23-летняя участница американского шоу America's Got Talent на канале NBC, певица и композитор Скилир Хикс была найдена мертвой 6 декабря в съемной квартире своего друга в Южной Каролине. Об этом американскому таблоиду TMZ сообщила мать артистки.

Обстоятельства и причины смерти артистки пока что неизвестны.

В комментарии изданию Джоди Хикс заявила, что ее дочь боролась с проблемами психического характера, включая депрессию, а также злоупотребляла психоактивными веществами.

В публикации отмечается, что у артистки были проблемы с законом – в 2018 году ее арестовывали за употребление алкоголя, а также судили за издевательства над семьей.

Поклонники певицы выражают сочувствие ее семье под видео, где она запечатлена 14-летней во время кастинга на шоу America's Got Talent, после участия в котором стала знаменитой.

"Так грустно, что эта красивая и талантливая девушка ушла из жизни", – пишут поклонники. 

"Какая огромная потеря", – написали в комментариях пользователи сети.

ВИДЕО
Видео: AwesomeTalent666 / YouTube
Контекст:

Хикс стала участницей восьмого сезона шоу в 2013 году, исполнив на кастинге собственную композицию и получив от судей четыре "да". Артистка, которой на тот момент было 14 лет, не дошла до финала, но стала популярной в США,

Теги: США, смерть, шоу-бизнес, певица
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