  На съемной квартире найдена мертвой 23-летняя звезда шоу America's Got Talent Скилир Хикс

Обстоятельства и причины смерти артистки пока что неизвестны.

В комментарии изданию Джоди Хикс заявила, что ее дочь боролась с проблемами психического характера, включая депрессию, а также злоупотребляла психоактивными веществами.

В публикации отмечается, что у артистки были проблемы с законом – в 2018 году ее арестовывали за употребление алкоголя, а также судили за издевательства над семьей.

Поклонники певицы выражают сочувствие ее семье под видео, где она запечатлена 14-летней во время кастинга на шоу America's Got Talent, после участия в котором стала знаменитой.

"Так грустно, что эта красивая и талантливая девушка ушла из жизни", – пишут поклонники.

"Какая огромная потеря", – написали в комментариях пользователи сети.

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Видео: AwesomeTalent666 / YouTube