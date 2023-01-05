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05 января, 2023
 
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На сервисе Apple TV нашли российский пропагандистский фильм "Ополченочка"

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На Apple TV фильм "Ополченочка" доступен по цене, эквивалентной 100 грн
На Apple TV фильм "Ополченочка" доступен по цене, эквивалентной 100 грн
Фото: itunes.apple.com

На американском стриминговом сервисе Apple TV оказался доступным российский пропагандистский фильм "Ополченочка". Об этом в Twitter 3 января сообщила украинская стендап-актриса Ирина Гиль.

"Apple и Apple TV решили разместить на своей платформе пропагандистское российское телешоу о "повстанцах Донбасса", прославляющее военные преступления российской армии, признанной в ЕС террористической организацией. Следующие видео будут об ИГИЛе? Пожалуйста, объясните", – написала Гиль.

На Apple TV фильм доступен для стран России, Беларуси, Туркменистана, Таджикистана, Молдовы, Армении и Азербайджана по цене, эквивалентной 100 грн.

"История трех девушек, жительниц Донбасса, которые в 2016 году волей судьбы оказываются в составе женского танкового экипажа "Народной милиции "ЛНР" и становятся боевыми подругами", – говорится в описании картины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Фильм "Ополченочка" был снят в 2018 году. Министерство культуры Украины 12 октября 2019 года включило в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, четырех российских актеров, принявших участие в съемках. В список попали российские актеры Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский.

В ленте "Ополченочка" снималась депутат Госдумы РФ и бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская, она сыграла саму себя.

Теги: война, пропаганда, фильм, террористы, война России против Украины
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