На сервисе Apple TV нашли российский пропагандистский фильм "Ополченочка"

На Apple TV фильм "Ополченочка" доступен по цене, эквивалентной 100 грн Фото: itunes.apple.com

"Apple и Apple TV решили разместить на своей платформе пропагандистское российское телешоу о "повстанцах Донбасса", прославляющее военные преступления российской армии, признанной в ЕС террористической организацией. Следующие видео будут об ИГИЛе? Пожалуйста, объясните", – написала Гиль.

. @Apple and @AppleTV decided to put on their platform a propagandist russian tv show about “rebels of donbass” glorifying the war crimes of russian army that is recognised as a terrorist organisation in the EU. ISIS videos next? please explain

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Це Шакалячий експрес pic.twitter.com/WPaAR1MbcF — Гіль * (@i_gil_) January 3, 2023

На Apple TV фильм доступен для стран России, Беларуси, Туркменистана, Таджикистана, Молдовы, Армении и Азербайджана по цене, эквивалентной 100 грн.

"История трех девушек, жительниц Донбасса, которые в 2016 году волей судьбы оказываются в составе женского танкового экипажа "Народной милиции "ЛНР" и становятся боевыми подругами", – говорится в описании картины.

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