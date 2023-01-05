На сервисе Apple TV нашли российский пропагандистский фильм "Ополченочка"

"Apple и Apple TV решили разместить на своей платформе пропагандистское российское телешоу о "повстанцах Донбасса", прославляющее военные преступления российской армии, признанной в ЕС террористической организацией. Следующие видео будут об ИГИЛе? Пожалуйста, объясните", – написала Гиль.
. @Apple and @AppleTV decided to put on their platform a propagandist russian tv show about “rebels of donbass” glorifying the war crimes of russian army that is recognised as a terrorist organisation in the EU. ISIS videos next? please explain— Гіль * (@i_gil_) January 3, 2023
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Це Шакалячий експрес pic.twitter.com/WPaAR1MbcF
На Apple TV фильм доступен для стран России, Беларуси, Туркменистана, Таджикистана, Молдовы, Армении и Азербайджана по цене, эквивалентной 100 грн.
"История трех девушек, жительниц Донбасса, которые в 2016 году волей судьбы оказываются в составе женского танкового экипажа "Народной милиции "ЛНР" и становятся боевыми подругами", – говорится в описании картины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Фильм "Ополченочка" был снят в 2018 году. Министерство культуры Украины 12 октября 2019 года включило в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, четырех российских актеров, принявших участие в съемках. В список попали российские актеры Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский.
В ленте "Ополченочка" снималась депутат Госдумы РФ и бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская, она сыграла саму себя.