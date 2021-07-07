"На улице так лучше не делать, а сразу сказать, что вы – замгенпрокурора". Сакварелидзе показал технику тбилисских уличных боев

"У меня новый друг! Помогает вернуться в форму!" – написал 39-летний Сакварелидзе, а в скобочках уточнил: "Дорогие критики, техника непрофессиональная. Школа тбилисских уличных боев 90-х".

В комментариях у экс-замгенпрокурора пользователи устроили настоящее соревнование в остроумии.

"С такой техникой, Давид, лучше на улицу не ходить, хулиганы наваляют. А так-то лучше, чем просто на диване сидеть!" – написал Alexandr Stepanenko. Сакварелидзе ему ответил: "Знал, что куча экспертов по рукопашным боям навалится. Поднимайте трафик на здоровье".

"Много лишних движений. На улице так лучше не делать, а сразу сказать, что вы – замгенпрокурора", – посоветовал Mykola Vorobiov.

"Как его зовут?" – поинтересовалась именем манекена шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина. "Наверное, Путин", ­– ответил вместо Сакварелидзе Микола Демчук.

Скриншот: David Sakvarelidze / Facebook