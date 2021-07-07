"На улице так лучше не делать, а сразу сказать, что вы – замгенпрокурора". Сакварелидзе показал технику тбилисских уличных боев

"У меня новый друг! Помогает вернуться в форму!" – написал 39-летний Сакварелидзе, а в скобочках уточнил: "Дорогие критики, техника непрофессиональная. Школа тбилисских уличных боев 90-х".
В комментариях у экс-замгенпрокурора пользователи устроили настоящее соревнование в остроумии.
"С такой техникой, Давид, лучше на улицу не ходить, хулиганы наваляют. А так-то лучше, чем просто на диване сидеть!" – написал Alexandr Stepanenko. Сакварелидзе ему ответил: "Знал, что куча экспертов по рукопашным боям навалится. Поднимайте трафик на здоровье".
"Много лишних движений. На улице так лучше не делать, а сразу сказать, что вы – замгенпрокурора", – посоветовал Mykola Vorobiov.
"Как его зовут?" – поинтересовалась именем манекена шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина. "Наверное, Путин", – ответил вместо Сакварелидзе Микола Демчук.
Сакварелидзе родился в 1981 году в Тбилиси. В 2004 году окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета, также учился на факультете политологии в американском Университете Святого Бонавентура и на факультете регионального управления японского Университета Тойо.
После окончания Тбилисского университета работал в министерстве юстиции Грузии, затем – в администрации президента Грузии, Тбилисской мэрии и прокуратуре Грузии.
В 2008–2012 годах был заместителем главного прокурора Грузии, затем в течение трех лет – депутатом грузинского парламента от партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".В 2015 году переехал в Украину и получил украинское гражданство. С сентября 2015 года по март 2016 года был заместителем генерального прокурора Украины – прокурором Одесской области. Один из лидеров партии "Рух нових сил".