  Сакварелидзе: Я – свободный мужчина

Сакварелидзе: Я остаюсь в Украине, собираюсь здесь жить. И буду создавать семью Фото: David Sakvarelidze / Facebook

Бывший заместитель генерального прокурора Украины 38-летний юрист Давид Сакварелидзе заявил, что после расставания со своей избранницей является свободным от отношений мужчиной. Об этом он рассказал в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

Комментируя личную жизнь, Сакваралидзе признался, что в будущем планирует жить и создавать семью в Украине.

"Отношения были, но на данном этапе пауза. Естественно, у каждого мужчины в Украине они есть и будут. У мужчины, который заинтересован в женщинах, так сказать. Сложно в стране, где самое большое количество красавиц в мире на душу населения… Ну жизнь покажет. Посмотрим. Я остаюсь в Украине, собираюсь здесь жить. И буду создавать семью", – рассказал он.

Сакварелидзе также признался, что у него нет детей.

"Я – свободный мужчина", – резюмировал юрист, отвечая на вопросы о личной жизни.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Сакварелидзе родился в 1981 году в Грузии. В 2015 году приехал в Украину по приглашению Администрации Президента. С февраля 2015-го по март 2016 года занимал должность заместителя генерального прокурора Украины.