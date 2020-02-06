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07 февраля, 2020
 
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85 работ, 22 категории. Национальная кинопремия "Золота дзиґа" огласила лонг-лист номинантов

В 2020 году в список номинантов на украинскую кинопремию "Золота дзиґа" вошли 85 из 88 полученных работ.

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Члены правления УКА утвердили лонг-лист номинантов на премию "Золота дзиґа 2020"
Члены правления УКА утвердили лонг-лист номинантов на премию "Золота дзиґа 2020"
Фото: Українська Кіноакадемія / Facebook

Члены Украинской киноакадемии (УКА) 5 февраля приступили к голосованию за шорт-лист номинантов четвертой Национальной кинопремии "Золота дзиґа". Лонг-лист претендентов на украинскую кинопремию в пяти номинациях опубликован 6 февраля на сайте киноакадемии. 

В этом году члены правления УКА ввели две дополнительные категории конкурсного отбора – "Открытие года" и "Лучший визуальный эффект", увеличив количество номинаций до 22. В лонг-лист вошли 85 из 88 полученных работ. 

В номинации "Полнометражный игровой фильм" представлены 16 киноработ:

"Вулкан"

ВИДЕО
Видео: Dergkino Ukraine / YouTube
"Готель Едельвейс"
ВИДЕО
Видео: planetakino / YouTube
"Гуцулка Ксеня"
ВИДЕО
Видео: Олексій Вербовський / YouTube
"Додому"
ВИДЕО
Видео: Arthouse Traffic / YouTube
"Заборонений"
ВИДЕО
Видео: B&H Film Distribution Company / YouTube
"Захар Беркут"
ВИДЕО
Видео: FILM.UA Group / YouTube
"Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас""
ВИДЕО
Видео: B&H Film Distribution Company / YouTube
"Історія Лізи"
ВИДЕО
Видео: CINEMA STUDIO / YouTube
"Кошмарний директор або школа №5"
ВИДЕО
Видео: planetakino / YouTube
"Крути 1918"
ВИДЕО
Видео: B&H Film Distribution Company / YouTube
"Мої думки тихі"
ВИДЕО
Видео: Arthouse Traffic / YouTube
"Сквот32"
ВИДЕО
Видео: planetakino/ YouTube
"Тільки диво"
ВИДЕО
Видео: planetakino / YouTube
"Фокстер & Макс"
ВИДЕО
Видео: FILM.UA Group / YouTube
"Халепа на 5 baksiv"
ВИДЕО
Видео: Dergkino Ukraine / YouTube
"Чорний ворон"
ВИДЕО
Видео: planetakino / YouTube

В категории "Короткометражный игровой фильм" за победу соревнуются 29 работ: Int. Kitchen. Night, Maternité, Solitude, "Адамівна", "Анна", "Вікно", "Влипла", "Домовина", "Дорослий", "Звірі", "Знебарвлена", "Іммунотифікація", "Людина з фотоапаратом", "Мала", "Марґо", "Між рядками", "Молодий, але це минеться", "Момент", "Нічний Швидкий", "Нормальна", "Операція Д.У.П.А", "Психро", "Різдвяні історії", "Син", "Синтетична Любов", "Сонечко", "Суд Лінча", "У нашій синагозі", "Урок".

В номинации "Документальный полнометражный фильм" главная награда достанется одному из 20 претендентов, среди которых: "365 днів, також відомі як рік", "Божественні", "Брати по зброї", "Будинок", "Вибір", "Де ти, Адаме?", "З України до Голлівуду", "Заповідник "Асканія"", "Історія Зимового саду", "Людина з табуретом", "Малевич", "Панорама", "Погляд з інвалідного візка", "Портрет на тлі гір", "Розділові Наживо", "Рубіж. Грубешівська операція", "Рушковці. Шлях Майстра", "Соловей співає", Verdict 19. 

За победу в категории "Короткометражный анимационный фильм" будут бороться: "Велике світле майбутнє", "Гойдалка", "Їжачок в Африці", "Козак Варвара та Дніпро", "Кохання", "Легенда про дракона", "Лісова Пісня", "Місто Лева", "Петрівка-реквієм", "Поки не стане чорним", "Потьмара Анни", "Пуповина", "Рушник", "Сама собі тут", "Соловей", "Торкнутися неба", "Хосе", "Цар Плаксій та Лоскотон", "Цирк на дроті".

В категории "Полнометражный анимационный фильм" представлена единственная работа – мультфильм "Клара та чарівний дракон". 

https://www.facebook.com/uafilmacademy/posts/898455683890923

Шорт-лист номинантов будет представлен в марте, церемония награждения победителей пройдет 28 апреля.

Теги: Украина, премия, кинопрокат, Золота Дзиґа
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