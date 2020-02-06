85 работ, 22 категории. Национальная кинопремия "Золота дзиґа" огласила лонг-лист номинантов

В 2020 году в список номинантов на украинскую кинопремию "Золота дзиґа" вошли 85 из 88 полученных работ.

Члены Украинской киноакадемии (УКА) 5 февраля приступили к голосованию за шорт-лист номинантов четвертой Национальной кинопремии "Золота дзиґа". Лонг-лист претендентов на украинскую кинопремию в пяти номинациях опубликован 6 февраля на сайте киноакадемии.

В этом году члены правления УКА ввели две дополнительные категории конкурсного отбора – "Открытие года" и "Лучший визуальный эффект", увеличив количество номинаций до 22. В лонг-лист вошли 85 из 88 полученных работ.

В номинации "Полнометражный игровой фильм" представлены 16 киноработ:

"Вулкан"

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Видео: Dergkino Ukraine / YouTube

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Видео: planetakino / YouTube

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Видео: Олексій Вербовський / YouTube

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Видео: Arthouse Traffic / YouTube

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Видео: B&H Film Distribution Company / YouTube

ВИДЕО

Видео: FILM.UA Group / YouTube

ВИДЕО

Видео: B&H Film Distribution Company / YouTube

ВИДЕО

Видео: CINEMA STUDIO / YouTube

ВИДЕО

Видео: planetakino / YouTube

ВИДЕО

Видео: B&H Film Distribution Company / YouTube

ВИДЕО

ВИДЕО

Видео: planetakino/ YouTube

ВИДЕО

Видео: planetakino / YouTube

ВИДЕО

Видео: FILM.UA Group / YouTube

ВИДЕО

Видео: Dergkino Ukraine / YouTube

ВИДЕО

Видео: planetakino / YouTube

"Готель Едельвейс""Гуцулка Ксеня""Додому""Заборонений""Захар Беркут""Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"""Історія Лізи""Кошмарний директор або школа №5""Крути 1918""Мої думки тихі""Сквот32""Тільки диво""Фокстер & Макс""Халепа на 5 baksiv""Чорний ворон"

В категории "Короткометражный игровой фильм" за победу соревнуются 29 работ: Int. Kitchen. Night, Maternité, Solitude, "Адамівна", "Анна", "Вікно", "Влипла", "Домовина", "Дорослий", "Звірі", "Знебарвлена", "Іммунотифікація", "Людина з фотоапаратом", "Мала", "Марґо", "Між рядками", "Молодий, але це минеться", "Момент", "Нічний Швидкий", "Нормальна", "Операція Д.У.П.А", "Психро", "Різдвяні історії", "Син", "Синтетична Любов", "Сонечко", "Суд Лінча", "У нашій синагозі", "Урок".

В номинации "Документальный полнометражный фильм" главная награда достанется одному из 20 претендентов, среди которых: "365 днів, також відомі як рік", "Божественні", "Брати по зброї", "Будинок", "Вибір", "Де ти, Адаме?", "З України до Голлівуду", "Заповідник "Асканія"", "Історія Зимового саду", "Людина з табуретом", "Малевич", "Панорама", "Погляд з інвалідного візка", "Портрет на тлі гір", "Розділові Наживо", "Рубіж. Грубешівська операція", "Рушковці. Шлях Майстра", "Соловей співає", Verdict 19.

За победу в категории "Короткометражный анимационный фильм" будут бороться: "Велике світле майбутнє", "Гойдалка", "Їжачок в Африці", "Козак Варвара та Дніпро", "Кохання", "Легенда про дракона", "Лісова Пісня", "Місто Лева", "Петрівка-реквієм", "Поки не стане чорним", "Потьмара Анни", "Пуповина", "Рушник", "Сама собі тут", "Соловей", "Торкнутися неба", "Хосе", "Цар Плаксій та Лоскотон", "Цирк на дроті".

В категории "Полнометражный анимационный фильм" представлена единственная работа – мультфильм "Клара та чарівний дракон".

Шорт-лист номинантов будет представлен в марте, церемония награждения победителей пройдет 28 апреля.