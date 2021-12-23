Наоми Уоттс показала, как ее 13-летний сын делает ей бьюти-процедуру

Наоми Уоттс примкнула к числу звезд, которые полностью выступают за самовыражение своих детей Фото: naomiwatts / Instagram

"Небольшой совет по уходу за собой в домашних условиях для вас и вашей семьи", – подписала актриса публикацию.

"Я хочу нанять Кая в качестве косметолога", – написала ginagershon.

"Вы восхитительны! Моя мама никогда бы не позволила мне так весело провести время", – прокомментировал rbeccabl.

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