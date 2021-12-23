Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2021
 
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Наоми Уоттс показала, как ее 13-летний сын делает ей бьюти-процедуру

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Наоми Уоттс примкнула к числу звезд, которые полностью выступают за самовыражение своих детей
Наоми Уоттс примкнула к числу звезд, которые полностью выступают за самовыражение своих детей
Фото: naomiwatts / Instagram

53-летняя британская актриса Наоми Уоттс 22 декабря в своем Instagram-аккаунте опубликовала видео, на котором ее младший сын, 13-летний Сэмюэл Кай Шрайбер делает на ее лице бьюти-процедуру вязкой коричневой субстанцией.

"Небольшой совет по уходу за собой в домашних условиях для вас и вашей семьи", – подписала актриса публикацию.

"Я хочу нанять Кая в качестве косметолога", – написала ginagershon.

"Вы восхитительны! Моя мама никогда бы не позволила мне так весело провести время", – прокомментировал rbeccabl.

Контекст:

Уоттс известна ролями в фильмах "Малхолланд Драйв", "Бердмэн", "Кинг Конг". Она воспитывает двух сыновей – Александра Пита (2007) и Сэмюэла Кайа (2008). Их отец – бывший гражданский муж артистки, американский актер Лев Шрайбер. Они расстались в 2016 году после 11 лет совместной жизни.

В 2019 году в СМИ появилась информация, что Уоттс примкнула к числу звезд, которые полностью выступают за самовыражение своих детей. С 10-летнего возраста ее сын – Сэмюэль Кай начал носить длинные волосы, женскую одежду и аксессуары. Об этом писали американские издания Just Jured и Frivolette.  

13 декабря Сэмюэлю Каю исполнилось 13 лет. Фото мальчика Уоттс опубликовала в Instagram.

Теги: Наоми Уоттс, актриса, мальчик, мама, одежда
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