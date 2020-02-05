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05 февраля, 2020
 
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Нардеп Дмитриева пришла в Верховную Раду в жакете за 47 тыс. грн

Одежда, в которой нардеп от партии "Слуга народа" Оксана Дмитриева пришла в Верховную Раду, в целом стоит не менее 70 тыс. грн.

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Дмитриева выгуляла на работу в Раду модный лук
Дмитриева выгуляла на работу в Раду модный лук
Фото: Оксана Дмитриева / Facebook

Нардеп от партии "Слуга народа" Оксана Дмитриева пришла в Верховную Раду в одежде и обуви брендов Balmain и  Le Silla. Об этом журналист Анна Стешенко сообщила в Facebook и разместила снимки депутата и скриншоты изображений ее одежды с ценами.

"Апгрейд. Сегодня в Раде депутат "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла не только в культовом пиджаке Balmain, изначальная стоимость которого почти €2 тыс. На красивых ножках – стеганные ботиночки Le Silla за 21 тыс. 512 грн. Учитывая стоимость пиджака в таком цвете за 47 тыс. 350 грн (за исключением бюджетной черной сумочки DKNY на плече), такой неполный лук тянет почти на 70 тыс грн. Дмитриева – по образованию врач, действительный член Общественного союза "Стоматологи Украины". Явно может позволить себе такие бренды, хоть и зарплата нардепа без "депутатских" сегодня в среднем 40 тыс. грн. Но вопрос в другом: зачем? В нищей стране, где у пенсионерки 2 тыс. грн в месяц (той, что коллега по фракции Брагарь рекомендовал продать элитную собаку для оплаты за газ) такое надевать в публичное место?" – написала она.

https://www.facebook.com/annasteshenko/posts/2681740748587829

Оксана Дмитриева родилась 26 апреля 1980 года в Днепре. Она окончила Государственную Днепропетровскую медицинскую академию в 2002 году. До 2007 года проходила практику в частных клиниках родного города. С 2007-го по 2015 год заведовала отделением, была заместителем главного врача по медицинским вопросам ООО "Имплантологический центр" в Киеве. С 2015 года – директор ООО "Статус Дент".

В 2019 году была избрана народным депутатом IX созыва от партии "Слуга народа" номером 106 в списке как беспартийная.

Теги: депутаты, мода и красота, Слуга народа, Оксана Дмитриева
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