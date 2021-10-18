  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"

Корявченков прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу №33 в Кривом Роге Фото: sluganarodu.koriavchenkov.33 / Instagram

"Если бы завтра вам сказали: "Складываете полномочия депутата и возвращаетесь в "Квартал". Вы бы обрадовались или огорчились?" – спросила у нардепа Осадчая.

"Даже не знаю, наверное, обрадовался бы", – заявил Корявченков.

Он не исключил, что после завершения пятилетней депутатской каденции вернется к актерской работе.

Корявченков также признался, что посещает репетиции "Квартала 95".

"Бывают моменты, когда хочется увидеть ребят, и просто заезжаю на репетиции", – отметил нардеп.

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Видео: Cвітське життя / YouTube