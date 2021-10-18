  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"

"Если бы завтра вам сказали: "Складываете полномочия депутата и возвращаетесь в "Квартал". Вы бы обрадовались или огорчились?" – спросила у нардепа Осадчая.
"Даже не знаю, наверное, обрадовался бы", – заявил Корявченков.
Он не исключил, что после завершения пятилетней депутатской каденции вернется к актерской работе.
Корявченков также признался, что посещает репетиции "Квартала 95".
"Бывают моменты, когда хочется увидеть ребят, и просто заезжаю на репетиции", – отметил нардеп.
В июле 2019 года Корявченков прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу №33 в Кривом Роге Днепропетровской области. До избрания нардепом Юзик был актером студии "Квартал 95", которой руководил нынешний президент Владимир Зеленский. Он стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.