  "Наши антенны прикладываются к божественному космосу". Red Hot Chili Peppers презентовали клип на трек Black Summer. Видео

"Наша единственная цель – потеряться в музыке. Наши антенны прикладываются к божественному космосу, мы просто были так благодарны за возможность побыть в студии вместе и, опять же, попытаться стать лучше", – написали музыканты в Facebook в день презентации новой песни.
Они отметили, что композиция войдет в их новый альбом.
Группа Red Hot Chili Peppers была создана в 1983 году. В 2012 года группа попала Зал славы рок-н-ролла. Музыканты выпустили 11 студийных альбомов, последний из которых The Getaway вышел в 2016 году.