  "Наши антенны прикладываются к божественному космосу". Red Hot Chili Peppers презентовали клип на трек Black Summer. Видео

"Наша единственная цель – потеряться в музыке. Наши антенны прикладываются к божественному космосу, мы просто были так благодарны за возможность побыть в студии вместе и, опять же, попытаться стать лучше", – написали музыканты в Facebook в день презентации новой песни.

Они отметили, что композиция войдет в их новый альбом.

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Видео: Red Hot Chili Peppers / YouTube