"Нашли признаки повреждения почек". Отдыхающую в оккупированном Крыму 62-летнюю Гузееву госпитализировали – СМИ

Актриса сдала отрицательный тест на COVID-19, а медики оценивают ее состояние как стабильное.

По информации Telegram-канал Mash, актрису госпитализировали "с подозрением на заражение коронавирусом и начальным повреждением почек".

"По нашим данным, актрисе и телеведущей стало плохо пару дней назад. У нее появился кашель, температура, ей было трудно дышать. Она сама себе делала экспресс-тест, результат оказался положительным. У Ларисы Андреевны нашли воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Все это осложняет ее состояние. Медики оценивают состояние актрисы как тяжелое. Также они ждут результатов сделанного уже ими теста на коронавирус", – говорится в публикации.

Актриса пока не комментировала информацию о госпитализации. Накануне она в Istagram Stories разместила публикацию, на которой запечатлена во время процедур в частной клинике, расположенной в аннексированном Россией Крыму. Kp.ru отмечает, что артистка проходила косметические процедуры.

Скриншот: _larisa_guzeeva_ / Instagram