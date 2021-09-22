  "Это ад. Я в таком аду жила". Гузеева призналась, что ради карьеры терпела домогательства режиссеров

По словам Гузеевой, ей было сложно противостоять режиссерам, так как они могли лишить ее карьеры.
"Режиссеры в те времена имели огромную власть, могли перекрыть кислород и так далее. У красивых артисток проблема – как этих домогателей из своей жизни убрать и не потерять работу. Это вообще страшно. И когда мы сидим с подружками, то вспоминаем: "А вот этот и к тебе тоже?" – "Да". И мы с этим живем. Просто я никогда не расскажу об этом, потому что не хочу, как все, – со слезой за миллион рассказывать, что-то такое вспоминать", – заявила Гузеева.
При этом она назвала режиссеров, которые ее домогались, упырями.
"Это чистые упыри, которые понимали свою власть. Понимали, что девчонка 18-летняя, 20-летняя слова не может сказать: она уже утверждена, ее уже снимают. Что ей делать? А он к ней ломится ночью в номер. Да. Это ад. Я в таком аду жила. И когда ты подходишь к ассистентке и просишь какой-то защиты, а она тебя сдает и потом тебе устраивают еще больший ад... Женщина этого не забывает", – резюмировала Гузеева.
Лариса Гузеева родилась в 1959 году в Оренбургской области. В 1984 году окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (сейчас РГИСИ).
В том же году дебютировала в кино в главной роли в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс". Наиболее известные роли актрисы в кино – в лентах "Палач", "Граффити", сериале "Наследницы".
С 2008 года работает телеведущей на "Первом канале" в программе "Давай поженимся!".