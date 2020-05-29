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29 мая, 2020
 
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"Первые на деревне". Гузеева снялась перед сельмагом на корточках

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева обнародовала снимок, на котором запечатлена сидящей на корточках.

Гузеева стала известна после съемок в фильме "Жестокий романс"
Гузеева стала известна после съемок в фильме "Жестокий романс"
Фото: _larisa_guzeeva_ / Instagram

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена на фоне сельмага. Актриса позирует в кадре, сидя на корточках. 

По словам Гузеевой, фото было сделано в последние дни мая. 

"Первые на деревне", – отреагировали на публикацию подписчики. 

"Сразу видно, кто главный на районе", – иронизируют фолловеры. 

Лариса Гузеева получила актерское образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии (сейчас РГИСИ). Наиболее известные роли актрисы в кино – в лентах "Жестокий романс", "Палач", "Граффити", сериале "Наследницы".

Теги: Россия, Лариса Гузеева, актриса
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