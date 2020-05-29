"Первые на деревне". Гузеева снялась перед сельмагом на корточках

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена на фоне сельмага. Актриса позирует в кадре, сидя на корточках.
По словам Гузеевой, фото было сделано в последние дни мая.
"Первые на деревне", – отреагировали на публикацию подписчики.
"Сразу видно, кто главный на районе", – иронизируют фолловеры.
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С продюсером Катеи * . Всегда по-людски. Всегда с уважением.
Лариса Гузеева получила актерское образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии (сейчас РГИСИ). Наиболее известные роли актрисы в кино – в лентах "Жестокий романс", "Палач", "Граффити", сериале "Наследницы".