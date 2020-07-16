"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что с наглой выскочкой". Сын Джигарханяна показал свежее фото отца

54-летний сын российского актера Армена Джигарханяна Степан Джигарханян рад, что отец воссоединился с его матерью – бывшей актрисой Татьяной Власовой, на которой был женат до брака с пианисткой Виталиной Цимбалюк-Романовской.

После развода с Цимбалюк-Романовской Джигарханян воссоединился со своей второй женой Фото: st_jigar / Instagram

Проживающий в США 54-летний актер Степан Джигарханян на своей странице в Instagram разместил снимок, на котором запечатлены его родители – 84-летний актер и режиссер Армен Джигарханян и его 77-летняя вторая жена, бывшая актриса Татьяна Власова.

По словам Джигарханяна-младшего, его родители снова живут вместе.

"Редко выкладываю фото родителей, но на этот раз хочу поделиться полученным от них накануне сверхпозитивом. Да, разгар лета в Москве не балует жарой, однако моим все нипочем! Главное – вместе и дома!" – подписал он фото.

"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что когда-то, с наглой выскочкой. Противно вспомнить", – отреагировали на фото поклонники актера.

"Справедливость восторжествовала", – прокомментировали снимок пары фолловеры сына актера.

Армен Джигарханян родился в 1935 году в Армении. Актер известен ролями в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".

Власова и Джигарханян поженились в 1967 году. Пара развелась, прожив вместе 49 лет.

В 2016 году актер узаконил отношения с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, с которой был знаком около 15 лет. Разница в возрасте между супругами составила 43 года.

Пара развелась 27 ноября 2017 года. Новый 2020 год артист встречал в компании экс-супруги Власовой, которая обвинила Цымбалюк-Романовскую в том, что та подорвала здоровье Джигарханяна.