"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что с наглой выскочкой". Сын Джигарханяна показал свежее фото отца

Проживающий в США 54-летний актер Степан Джигарханян на своей странице в Instagram разместил снимок, на котором запечатлены его родители – 84-летний актер и режиссер Армен Джигарханян и его 77-летняя вторая жена, бывшая актриса Татьяна Власова.
По словам Джигарханяна-младшего, его родители снова живут вместе.
"Редко выкладываю фото родителей, но на этот раз хочу поделиться полученным от них накануне сверхпозитивом. Да, разгар лета в Москве не балует жарой, однако моим все нипочем! Главное – вместе и дома!" – подписал он фото.
"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что когда-то, с наглой выскочкой. Противно вспомнить", – отреагировали на фото поклонники актера.
"Справедливость восторжествовала", – прокомментировали снимок пары фолловеры сына актера.
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МОСКВА, Арбат. Редко выкладываю фото родителей, но на этот раз не премину поделиться полученным от них накануне сверхпозитивом Тем паче, что мой предыдущий пост вышел несколько мрачноватым... Да, разгар лета в Москве не балует жарой - вывести бы нечто среднее между Лас-Вегасской и Московской температурами - однако моим все нипочём! Главное - вместе и дома! ............ * Да простит меня Татьяна Сергеевна за то, что в этот раз сыграл на опережение! .............. #арбатскиепереулки #сновавместе #бабушкарядышкомсдедкшкой #вместенапрогулке #momanddadloveyou #momanddad #momanddad
Армен Джигарханян родился в 1935 году в Армении. Актер известен ролями в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".
Власова и Джигарханян поженились в 1967 году. Пара развелась, прожив вместе 49 лет.
В 2016 году актер узаконил отношения с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, с которой был знаком около 15 лет. Разница в возрасте между супругами составила 43 года.
Пара развелась 27 ноября 2017 года. Новый 2020 год артист встречал в компании экс-супруги Власовой, которая обвинила Цымбалюк-Романовскую в том, что та подорвала здоровье Джигарханяна.