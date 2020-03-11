Наследник империи Playboy Купер Хефнер и актриса Скарлетт Бирн ждут ребенка

Сын основателя журнала Playboy Хью Хефнера Купер Хефнер впервые станет отцом. Его жена, актриса Скарлетт Бирн, снимавшаяся в фильмах о Гарри Поттере, беременна.

В ноябре 2019 года Хефнер женился на Бирн Фото: cooperhefner / Instagram

28-летний наследник основателя журнала Playboy Хью Хефнера Купер Хефнер на своей странице в Instagram 11 марта сообщил, что летом в его семье ожидается пополнение – его 29-летняя супруга Скарлетт Бирн, сыгравшая роль студентки факультета Слизерин Пенси Паркинсон в фильмах о Гарри Поттере, беременна первенцем.

"Этим летом мы будем приветствовать нового члена семьи", – подписал фото беременной супруги Хефнер.

"Не можем дождаться встречи с самым маленьким Хефнером", – в свою очередь поделилась со своими подписчиками Бирн.

Хефнер и Бирн зарегистрировали брак в ноябре 2019 года после четырех лет отношений. В 2017 году Бирн приняла участие в фотосессии для журнала Playboy, снявшись обнаженной.

Отец Купера Хью Хефнер умер в сентябре 2017 года на 92-м году жизни.