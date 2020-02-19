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19 февраля, 2020
 
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Натали Портман написала детскую книгу без "тестостерона"

Американская актриса Натали Портман написала детскую книгу, взяв за основу три известные басни.

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Актриса Натали Портман из читательницы переквалифицировалась в писательницу
Актриса Натали Портман из читательницы переквалифицировалась в писательницу

38-летняя актриса и феминистка Натали Портман издала книгу под названием "Детские басни Натали Портман". Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. 

По словам актрисы, книга представляет авторский пересказ трех классических басен. Это первая попытка актрисы проявить себя в литературе. 

По словам Портман, желание написать что-то свое возникло из-за недовольства книгами, которые она читала своим детям.

В интервю  SLJ актриса призналась, что во время чтения ей приходилось заменять мужские местоимения женскими, так как книги были "слишком перегружены тестостероном". 

"Даже в рассказах о животных редко было больше одного женского персонажа", – подметила актриса.

Но такой способ перестал быть эффективным, когда ее сын научился читать.

"Тогда я решила, что было бы здорово создать красивую книгу, в которой будут учтены все эти аспекты", – подчеркнула Портман. 

Натали Портман родилась в 1981 году в Израиле. Когда ей было три года, семья переехала в США.

В 2003 году Портман закончила Гарвардский университет, получив степень бакалавра по психологии. 

В 2010 году Портман сыграла роль балерины Нины Сейерс в психологическом триллере  "Черный лебедь", за которую получила несколько престижных наград.

В 2010 году Портман вышла замуж за музыканта Бенжамина Мильпье. Супруги воспитывают восьмилетнего сына и трехлетнюю дочь. 


Теги: феминизм, Натали Портман, актриса, писатель
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