Роуз Макгоуэн обвинила Натали Портман в циничности

46-летняя американская актриса Роуз Макгоуэн считает, что бороться за права женщин, не трудоустроив ни одну из них в собственной продюсерской компании, цинично. Об этом актриса написала 13 февраля на своей странице в Facebook.
"У вас есть продюсерская компания, которая наняла ровно одну женщину – вас", – написала Макгоуэн. Она заявила, что Портман в своей жизни работала только с двумя женщинами-режиссерами, "одной из которых была сама Портман".
Актриса добавила, что выбрав для появления на церемонии "Оскар" накидку с вышитыми на ней именами женщин-режиссеров, которых не номинировали на премию, Портман всего лишь играла роль защитницы прав женщин в кинематографе.
Макгоуэн подчеркнула, что поведение Портман было оскорбительным для тех, кто по-настоящему борется за гендерные права женщин.
Издание Sky News сообщает, что Портман согласилась с обвинениями коллеги. Она заявила, что действительно не вкладывала настолько глубокий смысл в этот наряд.
"Это была дань уважения, не более", – миролюбиво подчеркнула актриса. Портман признала, что не является настолько храброй, "как те девушки, которые выступают в суде против Харви Вайнштейна".
Роуз Макгоуэн родилась в 1973 году в Италии. Она стала одной их первых актрис в Голливуде, кто заявил о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Отказавшись от взятки в $1 млн, она сообщила прессе, что была изнасилована продюсером в 1997 году. В ответ на ее заявление Вайнштейн организовал кампанию по дискредитации актрисы.