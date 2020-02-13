Роуз Макгоуэн обвинила Натали Портман в циничности

Актриса Роуз Макгоуэн, которая одной их первых заявила о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвинила Натали Портман в циничности. Макгоуэн считает, что появление Портман на церемонии "Оскар" в накидке с вышитыми именами женщин-режиссеров, которые не были номинированы на премию, является оскорблением для тех, кто по-настоящему борется за права женщин.

Наряд Портман, в котором она была на церемонии "Оскар", возмутил Роуз Макгоуэн Фото: ЕРА

46-летняя американская актриса Роуз Макгоуэн считает, что бороться за права женщин, не трудоустроив ни одну из них в собственной продюсерской компании, цинично. Об этом актриса написала 13 февраля на своей странице в Facebook.

"У вас есть продюсерская компания, которая наняла ровно одну женщину – вас", – написала Макгоуэн. Она заявила, что Портман в своей жизни работала только с двумя женщинами-режиссерами, "одной из которых была сама Портман".

Актриса добавила, что выбрав для появления на церемонии "Оскар" накидку с вышитыми на ней именами женщин-режиссеров, которых не номинировали на премию, Портман всего лишь играла роль защитницы прав женщин в кинематографе.

Макгоуэн подчеркнула, что поведение Портман было оскорбительным для тех, кто по-настоящему борется за гендерные права женщин.

Издание Sky News сообщает, что Портман согласилась с обвинениями коллеги. Она заявила, что действительно не вкладывала настолько глубокий смысл в этот наряд.

"Это была дань уважения, не более", – миролюбиво подчеркнула актриса. Портман признала, что не является настолько храброй, "как те девушки, которые выступают в суде против Харви Вайнштейна".

Роуз Макгоуэн родилась в 1973 году в Италии. Она стала одной их первых актрис в Голливуде, кто заявил о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Отказавшись от взятки в $1 млн, она сообщила прессе, что была изнасилована продюсером в 1997 году. В ответ на ее заявление Вайнштейн организовал кампанию по дискредитации актрисы.