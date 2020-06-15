Наталия Орейро подала документы на российское гражданство

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро рассказала, что впервые заговорила о российском гражданстве с российским телеведущим Иваном Ургантом.

Орейро: Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить гражданство официально Фото: natalia_oreiro_world/ / Instagram

43-летняя певица и актриса из Уругвая Наталия Орейро подала документы на оформление российского гражданства. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", – объяснила актриса.

По словам певицы, все началось с шутки в эфире "Вечернего Урганта".

"Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что [президенту РФ Владимиру] Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство", – сказала Орейро.

Полное имя актрисы – Наталия Мариса Орейро Иглесиас Погхио Боури. Мировую известность ей принесла главная роль в аргентинском сериале "Дикий ангел".